Konya'nın 11 ilçesinde bazı okullarda kar nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak - Haberler
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Konya'nın 11 ilçesinde bazı okullarda kar nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak

Konya'nın 11 ilçesinde bazı okullarda kar nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak
AA / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Konya'da etkili olan kar nedeniyle 11 ilçedeki bazı okullarda bugün yüz yüze eğitime ara verildi.

KONYA (AA) - Konya'da etkili olan kar nedeniyle 11 ilçedeki bazı okullarda bugün yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçe hıfzıssıhha kurulları kararınca Seydişehir, Taşkent, Hadim, Ahırlı, Yunak, Derebucak, Bozkır, Derbent ve Yalıhüyük ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde bugün uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

Ayrıca merkez Selçuklu ilçesinin Tepekent ve Başarakavak mahalleleri ile buraya öğrenci taşınan yerleşim yerlerindeki okullarda da yüz yüze eğitime ara verildi.

Meram ilçesinde ise Sefaköy ve Hatunsaray imam hatip ortaokulları ile İnlice, Gökyurt, Hatunsaray, Karadigin Yeniaylar, Kızılören, Sefaköy, Güneydere, Yeşiltekke, Karadigin Deresi, Kayalı, Evliyatekke, Yeşildere, Mustafa Bağrıaçık ilkokulları ve bu okullara öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde de uzaktan eğitim yapılacak.

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AA / Anıl Kuru - Son Dakika Haberleri

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