Konya'nın 10 ilçesinde eğitime- öğretime 'kar' engeli - Haberler

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Konya'nın 10 ilçesinde eğitime- öğretime 'kar' engeli

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Konya'nın 10 ilçesinde eğitime- öğretime 'kar' engeli

KONYA'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 10 ilçede yüz yüze eğitime yarın ara verildi.

KONYA'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 10 ilçede yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Gündüz saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etkisini sürdürüyor. Kar ve buzlanma nedeniyle Akşehir, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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