Konya'nın 10 ilçesi ve Meram'ın bazı mahallelerinde yüz yüze eğitime kar engeli

KONYA'da, kar yağışı nedeniyle 10 ilçe ile Meram'ın bazı mahallelerinde yüz yüze eğitime yarın için ara verileceği, hamile ve engelli kamu çalışanlarının izinli sayılacağı açıklandı.

Kentte salı günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altınekin, Derebucak, Doğanhisar, Taşkent, Bozkır, Hüyük, Sarayönü, Ahırlı, Çumra ve Seydişehir ilçeleri ile Meram ilçesinin eskiden köy ve belde statüsünde olan bazı mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitime yarın için ara verileceği duyuruldu. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.