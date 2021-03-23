Konya, Niğde ve Aksaray için kuvvetli yağış uyarısı
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Konya, Niğde ve Aksaray için kuvvetli yağış uyarısı

23.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:57
Konya, Niğde ve Aksaray için kuvvetli yağış uyarısı

Konya, Niğde ve Aksaray'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Konya, Niğde ve Aksaray'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üç kentin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü belirtildi.

Ayrıca, Konya, Niğde ve Aksaray'da su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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