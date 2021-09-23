Konya, Niğde, Karaman ve Aksaray için sağanak uyarısı

KARAMAN (AA) - Konya, Niğde, Karaman ve Aksaray'da aralıklı sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece azalması beklenirken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette ve öğleden sonra bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.