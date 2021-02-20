Konya, Niğde, Aksaray ve Afyonkarahisar için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konya, Niğde, Aksaray ve Afyonkarahisar için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

20.02.2021 08:51 | Son Güncelleme: 20.02.2021 08:54
Konya, Niğde, Aksaray ve Afyonkarahisar için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da, kuvvetli buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da, kuvvetli buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.

Konya-Karaman-Aksaray ve Niğde genelinde beklenen orta kuvvette ve yer yer kuvvetli zirai dona karşı başta üreticileri olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Kadir Topbaş Pervin Buldan Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Özge Özder Seda Sayan Hande Erçel Hülya Avşar
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk Terör Jandarma Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya, Niğde, Aksaray ve Afyonkarahisar için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 08:54:31. #1.14#
title