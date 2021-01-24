Konya, Niğde, Aksaray ve Afyonkarahisar için buzlanma ve don uyarısı
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Konya, Niğde, Aksaray ve Afyonkarahisar için buzlanma ve don uyarısı

24.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:36
Konya, Niğde, Aksaray ve Afyonkarahisar için buzlanma ve don uyarısı

Meteorolojiden, Konya, Niğde, Aksaray ve Afyonkarahisar için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden, Konya, Niğde, Aksaray ve Afyonkarahisar için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi, gece saatlerinde ise yer yer pus ve sis hadisesi ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, bölge genelinde 4 ila 9 derece arasında olacağı, rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklendiği bildirildi.

Ulaşımda görülebilecek aksamaların yanında, zirai faaliyetlerde bulunan üreticilerin buzlanma ile dona karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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