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KONYA Müzik aleti çalarak evinde vakit geçiriyor

Müzik aleti çalarak evinde vakit geçiriyorKONYA'da koronavirüs tedbiri kapsamında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasak olması üzerine özel bir kolejde çalışan fizik öğretmeni Mahmut Renklibay (65), müzik aletleri çalıp, sınav kitapları hazırlayarak evinde vaktini geçiriyor.

27.03.2020 09:38 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:43
KONYA Müzik aleti çalarak evinde vakit geçiriyor

Müzik aleti çalarak evinde vakit geçiriyor

KONYA'da koronavirüs tedbiri kapsamında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasak olması üzerine özel bir kolejde çalışan fizik öğretmeni Mahmut Renklibay (65), müzik aletleri çalıp, sınav kitapları hazırlayarak evinde vaktini geçiriyor. Evde eşine de yardım ettiğini belirten Renklibay, "Benim için yoğun çalışmanın ardından güzel bir dinlenme ve kendimi hatırlama anı oldu." dedi.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbiri kapsamında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmaması konusunda genelge yayınladı. Genelgenin ardından evinden dışarı çıkmayan 65 yaş ve üstü kişilerden Mahmut Renklibay, bu zorunluluğunu, fırsata çevirdiğini belirtti. Öğretmenlik mesleği nedeniyle yaklaşık 45 yıldır yoğun bir tempoda çalıştığını günde yaklaşık 14 saat ders anlattığını belirten Mahmut Renklibay, şunları söyledi:

"Yaklaşık 45 yıldır hiç boş bir vaktim olmamıştı. Günde 13-14 saat dersle meşguldüm. Ders kitabı ve üniversiteye hazırlık kitapları yazdım. Bunlar arasında vakit bulabilirsem tiyatro ve müzikle ilgileniyordum. En güzel şeyde eşimle el ele tutuşup 3-4 kilometre yürüyüş yaptı. Şu an evdeyim, eşimle bir arada oturuyorum, ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Yarım kalmış üniversite ve LGS'ye hazırlık kitaplarımı tamamlamaya çalışıyorum. Evde günüm dolu dolu geçiyor. Birçok müzik aletlerini çalıyorum ama vaktim olmadığı için çalamıyordum. Şimdi müzik aletlerini çalabiliyorum, eşimle şarkı söyleyip, sohbet ediyoruz. İnsan bir şeyler yapmak istediği sürece evde hapis kaldım diye düşünmez."

EŞİNE YARDIM EDİYOR

Evde kaldığı için eşine yardımcı olma fırsatı bulduğunu ifade eden Renklibay, "Eşime hiç yardımcı olamıyordum. Şu an en çok sevdiğim tarafta eşime yardımcı olmak, sabah eşim uyanmadan, kalkıp bazı işleri kendim yapıyorum ve bundan da zevk alıyorum. Bu bir kılıbıklık değil. Benim prensibim 'hanıma hizmet, hakka hizmettir'. Çünkü onlar baş tacımızdır. Onlara ne kadar iyi bakarsak, bu toplumun geleceği de o kadar sağlıklı olur. Şu sıralar hayatımızda bazı değişiklikler oldu. Hiçbir zaman niye böyledir diye şikayette bulunmadık. Benim için yoğun çalışmanın ardından güzel bir dinlenme ve kendimi hatırlama anı oldu. Müziği çok seviyorum ama zamanım olmadığı için ilgilenemiyordum. Çok sayıda müzik aleti de çalıyorum. Şimdi onları çalarak vakit geçiriyorum. Hatta beste bile yapmayı düşünüyorum. Zamanın olursa da yapacağım."diye konuştu.

İHTİYAÇLARINI ÇOCUKLARI KARŞILIYOR

2 çocuğunun olduğunu ve ev dışından getirilecek ihtiyaçlarını çocukları getirdiğini ifade eden Renklibay, "Dışarıdan ihtiyacımızı oğlum getirir ve kapıda bırakır gider. Torunlarımızla da telefonla görüşerek özlemimizi gideriyoruz. "dedi.

Yapılan uygulamanın tecrit gibi anlaşılmaması gerektiğini ifade eden Renklibay, " Bunu tecrit olayı değil de normal bir insanın başına gelebilecek bir olay olarak düşünüyoruz. Toplumda gereğinden fazla abartılmasına gerek yok. Hasta olduğumuzda nasıl yoğun bakım ve hastanede kalıyorsak, bunu da öyle kabul etmemiz lazım."dedi.

YAŞLILAR POTANSİYEL SUÇLU GİBİ GÖRÜLÜYOR

Yaşlıların sokağa çıkma yasağıyla birlikte potansiyel suçlu gibi görünmeye başlandığını ifade eden Renklibay, "Toplumda iyi olmayan şey de, potansiyel suçlu gibi görmeleri, dışlamalarıdır. Bunlar iyi değil. Bu sorunu aileler kendileri halledecek. Kendi kapınızın önünü süpürürseniz bütün sokak temiz kalır ama; hiç kimse süpürmezse mutlaka başkasının çöpü ve tozu size gelir. Bunun için her ailenin bilinçli olması lazım. Korkulacak bir şey değil."diye konuştu.

Televizyonlarda sürekli virüsle ilgili haberlerin yapılmasını da eleştiren Renklibay, bunun insanların psikolojisini etkilediğini ifade etti.

Ev kadını eşi Songül Renklibay (62), 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma yasağı nedeniyle eşinin evde bulunmasından memnun olduğunu söyledi. Renklibay, "İlk defa böyle beraber olduk. Saygı olduktan sonra huzur ve mutluluk olur. Evde bana yardımcı oluyor. "dedi.

KONYA Müzik aleti çalarak evinde vakit geçiriyor

Kaynak: DHA

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KONYA Müzik aleti çalarak evinde vakit geçiriyor

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