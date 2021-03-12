Konya'nın 'bamya çorbası' tescillendi
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Konya'nın 'bamya çorbası' tescillendi

12.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:21
Konya'nın 'bamya çorbası' tescillendi

KONYA Büyükşehir Belediyesi, Konya'ya özgü 6 yemekle ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu'na Coğrafi İşaretler Tescil başvurularında bulundu.

KONYA Büyükşehir Belediyesi, Konya'ya özgü 6 yemekle ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu'na Coğrafi İşaretler Tescil başvurularında bulundu. Bu yemeklerin başında gelen 'bamya çorbası' coğrafi işaret tescili aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Türk Patent ve Marka Kurumu'na Coğrafi İşaretler Tescil başvurularında Konya'ya ait bamya çorbasının tescili alındı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Selçuklu saraylarına dayanan mutfak kültüründeki lezzetli yemekleri Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak ve gastronomi turizminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

BAMYA ÇORBASI TESCİLLENDİ

Konya yemeklerini tescillemek için Türk Patent ve Marka Kurumu'na Coğrafi İşaret Tescil başvurularında bulunduklarını kaydeden Başkan Altay, "Fırın kebabı, ekmek salması, tirit, su böreği, etli yaprak sarması gibi Konya mutfağına ait birbirinden güzel lezzetlerin olduğu 51 adet yemek listesiyle Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığımız müracaatta listenin başında bulunan bamya çorbası, başvurusu kabul edilen ilk yemek oldu. Şehrimiz için hayırlı olsun" dedi. Bamya çorbası Coğrafi İşaret Tescil Belgesi, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu'ya verildi


Konya'nın 'bamya çorbası' tescillendi
Konya'nın 'bamya çorbası' tescillendi
Konya'nın 'bamya çorbası' tescillendi
Konya'nın 'bamya çorbası' tescillendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Doğan

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