Konya mutfağı denilince akla gelen lezzet: Etli ekmek
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Konya mutfağı denilince akla gelen lezzet: Etli ekmek

Adı Konya ile özdeşleşen etli ekmek, kentte yaşayanların ve şehir dışından gelen turistlerin vazgeçilmez damak tatları arasında yer alıyor.

Konya mutfağı denilince akla gelen lezzet: Etli ekmek
30.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:04

Adı Konya ile özdeşleşen etli ekmek, kentte yaşayanların ve şehir dışından gelen turistlerin vazgeçilmez damak tatları arasında yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapılarını yeniden müşterilerine açan, Mevlana Müzesi yakınlarında 1969'dan beri faaliyet gösteren bir lokantanın sahibi ve 45 yıllık etli ekmek ustası Rasim Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel etli ekmeğin 70-80 santimetre uzunluğunda, 20-25 santimetre eninde olduğunu söyledi.

Etli ekmekte kullanılan malzemenin kaliteli olması ve özenle seçilmesi gerektiğine vurgu yapan Dağ, "Unu, eti, sebzesi, fırında yakılan odunu önemlidir." dedi.

Dağ, etli ekmek tarifini şöyle verdi:

"Hamurunu hazırlarken esmer ve beyaz unu karıştırırız. Fırında meşe odunu kullanırız, dumansız, çırasız, randımanlı odundur. Sabah erkenden kasaba gider, düvenin kaburgasının yağlı kısmından eti çekeriz. Düve eti olması önemlidir. Etin kemiğe yakın kısmı iyi olur. Domates, biber, maydanozu halden alırız. Sonra burada arkadaşlarla içini hazırlarız. Etli ekmek için her 180 gramlık hamur bezesine 100 gram et, 100 gram sebze harcı konulur. Bu, geleneksel Konya etli ekmeğidir. Etli ekmek mayalı hamurdan yapılır. Hamurun fırında sebzenin suyunu, etin yağını iyice emmesi lazım. Meşe odunu olmazsa fırın çok alevlenir, etli ekmeğin kenarını yakar, randıman vermez. Hazırlanan bezeler bir usta tarafından sadece el yardımıyla açıldıktan sonra içine et harcı yayılıp hemen fırın kürekçisine servis edilir. Pişirme işini sadece kürekçi yapar. 5 ila 7 dakika fırında pişen etli ekmek servise hazır hale gelir."

Müşteriler koronavirüs tedbirleriyle kabul ediliyor

İşletme müdürü Mehmet Günüç de koronavirüs salgını nedeniyle eski günlerdeki gibi bir doluluk yakalayamadıklarını anlattı.

Günüç, pandemi nedeniyle gerekli tüm tedbirleri uyguladıklarını, kısıtlı sayıda müşteri aldıklarını aktardı.

Konya Fırıncılar Pideciler Simitçiler Kadayıfçılar ve Yufkacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Honca da şehirde etli ekmek yapan yaklaşık 600 fırın ve 600 restoranın olduğunu belirtti.

Sektörde doğrudan ve dolaylı 6 bin kişinin istihdam edildiğine dikkati çeken Honca, etli ekmek üreticilerinin Konya ekonomisine büyük katma değer sağladığını dile getirdi.

Honca, Kovid-19 nedeniyle etli ekmek üreticilerinin işlerinin durma noktasına geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Eskiden 'Her gün Konya'dan İstanbul'a uzanacak kadar hamur açıyoruz' derdik ancak eski günlerimizi arıyoruz. Pandemi nedeniyle işlerimiz durdu. İç turizmin durması, biraz da insanların alım gücünün azalması bizi eski günlerimizdeki işlerimizi arar kıldı. Eskiden günlük 120 bin etli ekmek üretip satardık. Şu anda bu rakam 35-40 bin arasında seyrediyor. Bir etli ekmek ortalama 15 lira dersek, kente sağladığı günlük katma değer 500 bin lirayı geçiyor."

Kaynak: AA

Manşet

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