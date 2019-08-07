KONYA Müşteri gibi girdiler, iş yerindekilerin ellerindeki telefonu alıp kaçtılar

07.08.2019 10:51

Müşteri gibi girdiler, iş yerindekilerin ellerindeki telefonu alıp kaçtılar

KONYA'da çocuk kıyafetleri satan iş yerine müşteri gibi girip, kendi aralarında tartışırken iş yeri sahibi ve çalışanının elindeki telefonları alıp kaçan Suriye uyruklu İyd El Şedda (22) ve Hüseyin Emiri (19) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 kişinin yakalanması izin çalışmalar sürüyor. Olay anı da güvenlik kameralarına kaydedildi.

Olay, 4 Ağustos pazar günü saat 13.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Başarılı Caddesinde çocuk kıyafetleri satan iş yerinde meydana geldi. Suriye uyruklu 4 kişi müşteri gibi iş yerine gelip, kıyafetleri baktığı sırada kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş yeri çalışanı Büşra Öz (21), polisi aramak için cep telefonunu eline aldı. Tartışmayı görüp içeri giren iş yeri sahibi Abdullah Teke de, polisi aramak için cep telefonunu elinde tuttuğu sırada şüpheliler, Öz ve Teke'nin elindeki telefonları alıp kaçtı. Abdullah Teke'nin yardım istemesi üzerine çevredeki esnaflar da, şüphelileri kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında şüpheliler, aldıkları telefonları yere atıp, kırarak kaçmayı başardı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü araştırma bürosu ekipleri de şikayet üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyip, şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, şüphelilerden İyd El Şedda ve Hüseyin Emiri dün gözaltına aldı. Olayı kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf eden şüpheliler, telefonları ise yanlarındaki diğer arkadaşlarının aldıklarını söyledi. Her 2 şüphelinin de işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi. Diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA