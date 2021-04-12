Konya Müftüsü Öge, ramazan ayındaki faaliyetlerle ilgili açıklama yaptı

Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge, ramazan ayında kentte yapılacak faaliyetlerle ilgili basın açıklaması düzenledi.

Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge, ramazan ayında kentte yapılacak faaliyetlerle ilgili basın açıklaması düzenledi.

İl Müftülüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Öge, şehir genelinde ramazanda yapılacak hizmetlerin gözden geçirilerek gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Öge, ramazan ayı boyunca devam edecek çalışmalar hakkında şunları anlattı:

"Müftülerimiz, erkek-kadın vaizlerimiz, bazı ilahiyat fakültesi öğretim üyeleri, Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi Öğretim görevlisi ve kursiyerleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri, emekli müftü ve vaizlerimizden oluşan 66 kişilik bir irşat ekibiyle ramazan ayı boyunca cemaatimize hizmet vermeye çalışacağız. Oluşturulan bu irşat ekibi, muhtelif camilerde kadın ile erkeklere vaaz ve irşat hizmetinde bulunacak."

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, 2021 yılı ramazan ayı temasını "Şifa Ayı Ramazan" olarak belirlediğini hatırlatan Öge, "Ramazan ayında yapılacak vaazlarda bu tema dikkate alınarak 'Ramazan, Şifa, Oruç' konularına önemli oranda yer verilecektir." diye konuştu.

Öge, kentteki 16 camide mahyalar asılarak Ramazan-ı Şerif'te tarihin derinliklerinden gelen bir geleneğin tekrar yaşatılacağını belirtti.

İlde 480 caminin 8 Mayıs Cumartesi günü Kadir Gecesi'nde sabaha kadar açık kalacağını ifade eden Öge, teravih namazının evde kılınacağına değinerek, şunları kaydetti:

"Yatsı namazı normal vaktinde kılınacak, salgın hastalık nedeniyle teravih ve vitir namazları evlerde kılınacaktır. Müftülüğümüz tarafından basılan imsakiyeler, İl ve ilçe müftülüklerinden temin edilebilir. Engelli vatandaşlarımızın camilere girebilmeleri ve cemaate katılabilmelerini kolaylaştırmak için cami içinde ve dışında gerekli tedbirler alınacaktır. Engelli merdiveni olan camilerimizin listesi müftülüğümüz internet sitesinden yayınlanacaktır."

Öge, bu yıl fitre miktarının Diyanet İşleri Başkanlığınca "en az" 28 lira olarak tespit edildiğini belirterek, "Fitre verirken bir kişinin sahur ve iftarda kendi yediği iki öğünlük yemek bedelini fakire vermesi daha uygun olur. Diğer bir deyişle herkes kendi hayat standardını dikkate alarak fitresini vermelidir." değerlendirmesini yaptı.

Bütün din görevlilerinin ve Türk milletinin ramazan ayını tebrik eden Öge, bu ayın Türkiye, İslam alemi ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını temennisinde bulundu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı