KONYA MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN ÖZGE, METRELERCE SÜRÜKLENMİŞ

06.08.2019 10:42

KONYA'da, hızlı ve zikzak çizerek, gittiği öne sürülen ve otomobile arkadan çarpan motosikletlinin arkasında oturan Özge Karakaya'nın (20) yaşamını yitirdiği kazanın ortaya çıkan yeni görüntüde Özge'nin metrelerce sürüklendiği ortaya çıktı.

Kaza, geçen pazar günü merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu'nda meydana geldi. Sondaj firmasında çalışan Sefa İnel (24), arkadaşı Özge Karakaya ile birlikte 16 CLL 82 plakalı motosikletiyle gezmeye çıktı. İnel yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkıp, devrildi. Yolda sürüklenen motosiklet, Suriye uyruklu Muhammed El Sekkar'ın (25) kullandığı 42 MA 2808 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İnel ve Karakaya, motosikletten yola fırladı. Kaskı da başından fırlayan Özge Karakaya, bu sırada akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere olan Yusuf Selman Alkan yönetimindeki Fransa plakalı BF 575 AY plakalı otomobile çarptı. Kanlar içinde yerde kalan Karakaya, ağır yaralandı. Motosikletten fırladıktan sonra sürüklenen ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan İnel de kalkıp, arkadaşına yardım için koştu. Karakaya, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza anına ait yeni görüntülere göre Özge Karakaya'nın motosiklet devrildikten sonra metrelerce sürüklenip, akaryakıt istasyoundan çıkan otomobile çarptığı görülüyor.

Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Sefa İnel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA