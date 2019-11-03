Konya mobilya atölyesinde yangın

Konya mobilya atölyesinde yangın

Mobilya atölyesinde yangınKonya'da bir mobilya atölyesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

03.11.2019 15:50
Konya mobilya atölyesinde yangın

Mobilya atölyesinde yangın

Konya'da bir mobilya atölyesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 14.40 sıralarında Horozluhan Mahallesi Çevrili Sokakta Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Atölye de belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler iftaiye ekiplerine haber verdi. Alevler olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: DHA

VİDEO: Konya mobilya atölyesinde yangın
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