Konya-mısır üretiminin yüzde 30'u konya ovası'ndan

06.10.2019 10:37

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, Türkiye'de mısır üretiminde bu yıl 6 milyon rokelte beklediklerini ve bunun yüzde 30'unun da Konya, Aksaray ve Karaman'ı içerisinde alan Konya Ovası'ndan karşılanacağını söyledi.

Türkiye'nin, 38 bin 257 kilometrekare yüzölçümüyle en büyük kenti olan, en fazla tahıl ürününün yetiştirildiği için tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası, mısır üretiminde de ön plana çıktı. Türkiye mısır üretiminin yüzde 30'unu Konya Ovası'nın karşıladığını belirten Prof. Dr. Süleyman Soylu, şunları söyledi

Konya, Karaman ve Aksaray'ı içerisine alan Konya Ovası'nda çiftçiler mısırı çok sevdi. Her ne kadar su kaynaklarımız sınırlıda olsa, hem mekanizasyona uygun hem damla sulama sistemine tamamen entegre bir ürün olması sebebiyle çok sevdi. Birim alan getirisinin de diğer ürünlere göre daha yüksek olması bu tercihte önemli bir neden oldu. Bu yıl yaklaşık 1 milyon 800 bin dekar alanda Konya Ovası'nda mısır ekim alanı bekliyoruz. Rekoltenin de 2 milyon tonun üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Bu çok önemli bir rakam. Türkiye üretimini biz bu yıl 6 milyon ton olarak bekliyoruz. Türkiye üretimininin yüzde 30'unu Konya ve çevresinin karşılayacağını söyleyebiliriz. Bundan 15 yıl önce Konya Ovası yüzde 1 bile pay sahibi değilken bu yıl bu rakam yüzde 30'lara dayanmış durumda. Bu tabiki önemli bir gelişme. Buradaki tek dezavantajımızın su kaynaklarımızın sınırlı olması.

1-1,5 MİLYON TON MISIR İTHAL EDİYORUZ

Konya Ovası'nda su sorunu çözüldüğü taktirde Türkiye'nin dışardan ithal ettiği mısırı ovanın karşılayabileceğini belirten Soylu, Mısır için üretim açısından olumlu bir sezon diyebiliriz. Fakat tüketim açısından bazı olumsuzlar seyrediyor. Özellikle tane mısırın en fazla kullanıldığı sektör yumurta ve kanatlı sektörüdür. Yumurta fiyatlarındaki düşüklük nedeniyle talepte birazcık azalma olacak gibi görülüyor. Devletimiz taban fiyatnı açıkladı. Ton fiyatı bin 150 lira. Buda çiftçimiz için bir güvence. Mısır ülke ekonomisi içinde son derece önemli. 6 milyon ton üretiyoruz ama her yıl 1-1,5 milyon ton civarında da ithal ediyoruz. Dışarıdan ithal ettiğimiz bir ürünü kendi kaynaklarımızda kendi topraklarımızda karşılamamız ekonomiye de oldukça katma değer katacaktır. Konya Ovası'na yeterli su geldiği taktirde mısır ve benzeri suya ihtiyacı olan ürünlerde çok daha başarılı olacağızdiye konuştu.

Kaynak: DHA