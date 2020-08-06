KONYA Miras meselesi nedeniyle ağabeyini öldürdü Miras meselesi nedeniyle ağabeyini öldürdüKONYA'da miras meselesi yüzünden çıkan kavgada Adnan Uyar (30), ağabeyi Aziz Uyar'ı (32) tüfekle vurarak öldürdü.

Miras meselesi nedeniyle ağabeyini öldürdü

KONYA'da miras meselesi yüzünden çıkan kavgada Adnan Uyar (30), ağabeyi Aziz Uyar'ı (32) tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Kavakaltı Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İddialara göre, Aziz Uyar ile kardeşi Adnan Uyar telefon ile konuştuğu sırada aralarında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma üzerine Aziz Uyar, köyden kardeşi Adnan Uyar'ın iş yerine geldi. Burada çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Adnan Uyar abisi Aziz Uyar'ı tüfekle sırtından vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri, Aziz Uyar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili inceleme yapan polis, kaçan şüpheli Adnan Uyar'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA