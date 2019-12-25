: Konya minibüsü mobil berbere çevirdi

25.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:32

Minibüsü mobil berbere çevirdi

KONYA'da 17 yıllık berber Veli Çevik (28), iş yeri kiralarının yüksek olması nedeniyle dükkanını kapatıp, 40 bin lira harcayarak kendisine ait minibüsü 'mobil berber' yaptı. Yüksek kiralar nedeniyle böyle bir karar aldığını belirten Çevik, Birden aklıma böyle bir fikir geldi. 40 bin lira harcayıp minibüsten mobil berber yaptım. Gelen müşteriler de oldukça memnun. Talep olduğu takdirde minibüsümle tıraş yapmaya da gidiyorum dedi. Çevik'in müşterileri ise ilk kez böyle bir yerde tıraş olduklarını söyledi.

Berberlik mesleğine çıraklıktan başlayan Veli Çevik, usta olup kendi dükkanını açtı. 10 yıl kadar kendi dükkanını çalıştıran Çevik, iş yeri kiralarının yüksek olması ve ödemede zorlanması üzerine aklına mobil berber dükkanı açma fikri geldi. Yaklaşık 40 bin liraya mal ettiği minibüsten oluşan mobil berber dükkanını 4 gün önce Karaman yolu üzerinde hizmete açan Çevik, oldukça memnun. Müşterilerin hizmetten dolayı memnun olduğunu ifade eden Veli Çevik, Daha önce dükkanımız vardı. 10 sene orada çalıştım. Kiraların yüksek olması bizi böyle bir projeye itti. Bu şekil hizmet akılma geldi ve yaptım. Arabanın kendisiyle birlikte mobil dükkanım 40 bin liraya mal oldu. Daha eksiklerimiz var. Müşterilerim benden memnun. Müşteriler ilk geldiğinde şaşırıyor ama bir süre sonra bu duruma alışıyorlar. İhtiyaç olması durumunda müşterilerim beni arıyor ve onların bulunduğu bölgeye giderek orada traşta yapıyorumdedi.

'MÜŞTERİLER ŞAŞKIN'

İlk kez mobil bir berber dükkanında traş olduklarını belirten müşteriler ise bu uygulamayı sevdiklerini söyledi. Müşterilerden Süleyman Sorgun, İlk defa böyle bir dükkanda traş oluyoruz. Hizmet ayağımıza geliyor. Hem pratik hem kolay ereşebiliyoruz. Hizmet ayağımıza geldi. Böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu ihtiyacımızda karşılanmış oldu. Biz müşteriler olarak önce şaşırdık ancak böyle bir işletme olduğu için çok memnunuzdedi.

Kaynak: DHA

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