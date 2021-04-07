KONYA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ŞEHİDE VEDA KLIBİ

Biden, Trump'ın bir yaptırımını daha kaldırdı! İsrail'i çıldırtacak hamle

Çin gerilimi zirveye çıkardı! Akşener ve Yavaş tehdidinin ardından bir küstah çıkış daha

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitelerindeki sayfasında bugün Konya'da kaza kırımı sonucu düşen Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağın pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'e veda klibi hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitelerindeki sayfasında bugün Konya'da kaza kırımı sonucu düşen Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağın pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'e veda klibi hazırladı. Klipte Türk Yıldızı filosunun gösterisine yer verilerek, "Kahraman Pilotumuz Yüzbaşı Burak Gençcelep... Seni; Al Sancağımızı ve Asil Milletimizi selamladığınız, gökyüzüne korkusuzca imzanızı attığınız o güzel görüntülerle hatırlayacağız. Mekanın Cennet olsun...' mesajı paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı