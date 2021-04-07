KONYA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ŞEHİDE VEDA KLIBİ
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KONYA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ŞEHİDE VEDA KLIBİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitelerindeki sayfasında bugün Konya'da kaza kırımı sonucu düşen Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağın pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'e veda klibi hazırladı.

Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitelerindeki sayfasında bugün Konya'da kaza kırımı sonucu düşen Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağın pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'e veda klibi hazırladı. Klipte Türk Yıldızı filosunun gösterisine yer verilerek, "Kahraman Pilotumuz Yüzbaşı Burak Gençcelep... Seni; Al Sancağımızı ve Asil Milletimizi selamladığınız, gökyüzüne korkusuzca imzanızı attığınız o güzel görüntülerle hatırlayacağız. Mekanın Cennet olsun...' mesajı paylaşıldı.

KONYA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ŞEHİDE VEDA KLIBİ
KONYA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ŞEHİDE VEDA KLIBİ
KONYA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ŞEHİDE VEDA KLIBİ
KONYA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ŞEHİDE VEDA KLIBİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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