KONYA Mevsimlik tarım işçisi ailenin yanan çadırı yerine yenisi kuruldu
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KONYA Mevsimlik tarım işçisi ailenin yanan çadırı yerine yenisi kuruldu

Mevsimlik tarım işçisi ailenin yanan çadırı yerine yenisi kurulduKONYA'ya, Hatay'dan çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçi ailenin kaldıkları çatır yandı.

26.05.2020 17:20 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:28

Mevsimlik tarım işçisi ailenin yanan çadırı yerine yenisi kuruldu

KONYA'ya, Hatay'dan çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçi ailenin kaldıkları çatır yandı. Karatay Belediyesi, aileye yeni bir çadır kurdu.

Geçen günlerde Hatay'dan Konya'nın merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'ne gelen mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır alev alarak kullanılamaz hale geldi. Durumu öğrenen Karatay Belediyesi, çadırı yanan aileyi yalnız bırakmadı. Belediye ekipleri, yangında çadırları kullanılmayacak hale gelen aileyi ziyaret ederek yeni bir çadır kurdu. Ekipler tarafından yeniden yapılan çadırlarına kavuşan aile, bu zor zamanlarında kendilerini yalnız bırakmayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

'ZOR GÜNDE YANIMIZDA OLDULAR'

Yaklaşık 25 yıldır çalışmak için İskenderun'dan Konya'ya mevsimlik tarım işçisi olarak gelen Mehmet Güler Keser, 'Hatay'dan her yıl ailem ve çocuklarımla buraya geliriz. 4 çocuğum 1 de torunum var. Çadırda 8 kişi kalıyorduk. Çadırın yanında yaktığımız ateş, maalesef yangın çıkardı ve çadırımızın yanmasına neden oldu. Ancak sağ olsun Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca, olayı duyar duymaz ekiplerini gönderdi ve bizlere yeni bir çadır kuruldu. Bu zor günlerde bizlerin yanında oldular. Kendilerinden Allah razı olsun' dedi.

'İŞÇİLER BİZİM MİSAFİRLERİMİZDİR GEREKEN DESTEĞİ VERİYORUZ'

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Doğu ve Güneydoğu'dan Konya'ya gelerek tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin kaldığı çadırın yanmasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Başkan Hasan Kılca, 'İsmil Mahallemizde tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerimizden birinin kaldığı çadırın yandığını öğrendik. Tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamasıdır. Ben bu vesileyle ailemize geçmiş olsun diyorum. Tabi bu üzücü olayı öğrendikten sonra ekiplerimizi hemen bölgeye gönderdik. Memleketlerini, sevdiklerini bırakarak Konyamıza gelen ailemiz bizlerin misafirleridir ve dolayısıyla onların iyi bir şekilde ağırlanması ve yaşamlarına, işlerine devam edebilmesi amacıyla ilk etapta çadırlarını yeniden kurduk. Tabii Karatay'da mevsimlik işçilerimizin çadırlarının bulunduğu toplam 10 mahallemiz var. Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı dönem boyunca onları yalnız bırakmamaya, varsa ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. Tekrar ailemize geçmiş olsun diyorum' ifadelerini kullandı.

KONYA Mevsimlik tarım işçisi ailenin yanan çadırı yerine yenisi kuruldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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