Konya merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 21 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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Konya merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 21 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Konya merkezli 2 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

12.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:28

Konya merkezli 2 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesi ile Antalya'da, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmak, imal etmek, nakletmek ve satmak" suçları kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Konya ve Antalya'da 28 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 21 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile silah imalathanesi olarak kullandıkları iş yerlerindeki aramada, 39 av tüfeği, 16 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 14 tabanca şarjörü, 1 av tüfeği şarjörü, 26 sikke, 2 delici ve kesici alet, 1 kandil, 2 taş obje, 22 cep telefonu, 21 SIM kart, av tüfeğine ait çok sayıda muhtelif parça ve malzemeler ile değişik çaplarda 226 mermi ve fişek ele geçirildi.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelilerden 15'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 6'sı adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ş.A, T.A. ve K.T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Y, A.O.Y. ve E.F.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Konya merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 21 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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