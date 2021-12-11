Konya merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyede - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyede

Konya merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya merkezli 9 ilde örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak banka ve kredi kartını kötüye kullanan, tehdit, şantaj suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi.

KONYA (İHA) - Konya merkezli 9 ilde örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak banka ve kredi kartını kötüye kullanan, tehdit, şantaj suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj gibi "siber dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Kulu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - KONYA

Tüyler ürperten infaz! Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü

Tüyler ürperten infaz! Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü

 Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen koca, sigorta poliçesine karısının yerine imza atmış

Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen koca, sigorta poliçesine karısının yerine imza atmış

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title