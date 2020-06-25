Konya merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı
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Konya merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Konya merkezli iki ilde, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Konya merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı
25.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:38

Konya merkezli iki ilde, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Konya ve Çankırı'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen kişilere yönelik operasyon kapsamında 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Konya ve Çankırı'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen kişilere yönelik 2 gün önce 17 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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