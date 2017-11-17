Konya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Konya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11'i muvazzaf asker 12 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.



Konya merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Burdur, Hatay, Kütahya ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan bir subay ve 11 astsubay ile meslekten ihraç edilen bir askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Konya merkezli 8 ilde 7 Kasım'da düzenlenen operasyonda 9 asker gözaltına alınmıştı.