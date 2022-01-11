Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

KONYA (AA) - Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ içerisinde yönetici konumunda olan ve gizli yapılanma içerisinde faaliyet gösteren, kamu kurum ve kuruluşlarına örgüt adına yetiştirdiği elemanları yerleştirdikleri belirlenen 10, kamu kurumlarına sızdırılan 5 örgüt üyesi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında bölge talebe sorumlusu, bölge sorumlusu, üniversite sorumlusu ve talebe sorumlusu pozisyonlarında faaliyet gösterdikleri belirlenen İstanbul'da 4, Ankara, Afyonkarahisar, Trabzon, Denizli, Kocaeli ve Aksaray'da birer olmak üzere 10 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kamu kurumlarına sızdırılan 5 örgüt üyesine yönelik operasyonda ise 3 şüpheli yakalandı. Firari 2 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'inin devlet memuru, 5'inin ise özel sektörde çalıştığı öğrenildi.

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri

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