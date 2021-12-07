Konya merkezli 9 ilde "siber dolandırıcılık" operasyonunda 18 zanlı yakalandı - Haberler
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Konya merkezli 9 ilde "siber dolandırıcılık" operasyonunda 18 zanlı yakalandı

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Konya merkezli 9 ilde

Konya merkezli 9 ilde, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 22 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

KONYA (AA) - Konya merkezli 9 ilde, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 22 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca "örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj" suçlarını işledikleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 4 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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