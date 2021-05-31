Konya merkezli 8 ilde FETÖ mahrem imam operasyonu
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Konya merkezli 8 ilde FETÖ mahrem imam operasyonu

Konya merkezli 8 ilde FETÖ mahrem imam operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde mahrem imamlık yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Konya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde mahrem imamlık yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde mahrem imamlık yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün Konya merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam ederken, diğer şüpheli hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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