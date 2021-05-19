Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
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Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya merkezli 7 ilde muvazzaf asker, askeri öğrencilikten ihraç ve emekli askeri personele yönelik düzenlenen FETÖ/PDY ankesör operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Konya merkezli 7 ilde muvazzaf asker, askeri öğrencilikten ihraç ve emekli askeri personele yönelik düzenlenen FETÖ/PDY ankesör operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY mahrem abileri tarafından sabit (kontörlü/büfe/ankesör) hattan ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 4'ü muvazzaf asker, 11'i askeri öğrencilikten ayrılan ve 5'i emekli askeri personel olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün Konya merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, diğer şüpheliler hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmaları devam ettiği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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