Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
08.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:38
Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline "mahrem imamlık" yaptıkları belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Harekete geçen jandarma ekipleri, Konya merkezli 7 ilde düzenledikleri eş zamanlı yapılan operasyonda, 4 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin