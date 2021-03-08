Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
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Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

08.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:38
Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline "mahrem imamlık" yaptıkları belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen jandarma ekipleri, Konya merkezli 7 ilde düzenledikleri eş zamanlı yapılan operasyonda, 4 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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