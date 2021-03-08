Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
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Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

08.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:25

Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonuKONYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

KONYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt üyelerine sözde mahrem imamlık yaptığı anlaşılan 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Konya merkezli 7 ilde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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