Konya merkezli 7 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 15 zanlı yakalandı
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Konya merkezli 7 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 15 zanlı yakalandı

Konya merkezli 7 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 15 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki personeline sözde mahrem imamlık yaptıkları belirlenen 16 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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Konya merkezli 7 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 15 zanlı yakalandı - Haberler
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