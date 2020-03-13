Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı KONYA merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

KONYA merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. 7 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt abisi ve mahrem imamı tarafından ankesörlü telefondan ardışık arama yönetimiyle TSK'daki muvazzaf 16 örgüt mensubunun arandığı tespit edilerek yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bugün Konya merkezli 6 ilde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken diğer 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA