Konya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 22 yakalama kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 22 yakalama kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 22 yakalama kararı

Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları ve örgüt adına hizmet yürüttükleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

KONYA (İHA) - Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları ve örgüt adına hizmet yürüttükleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Polis Akademisinden ilişkileri kesilen, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye oldukları ve örgüt adına hizmet yürüttükleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 14 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KONYA

İstanbul merkezli 6 ilde DHKPC operasyonu

İstanbul merkezli 6 ilde DHKP/C operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title