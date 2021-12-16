Konya merkezli 5 ilde FETÖ adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla yakalanan 17 zanlıdan 5'i tutuklandı - Haberler
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Konya merkezli 5 ilde FETÖ adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla yakalanan 17 zanlıdan 5'i tutuklandı

Konya merkezli 5 ilde FETÖ adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla yakalanan 17 zanlıdan 5'i tutuklandı
AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya merkezli 5 ilde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlıdan 5'i tutuklandı.

KONYA (AA) - Konya merkezli 5 ilde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle daha önceden polis akademilerinden ilişkileri kesilen ve örgüt adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli daha yakalandı.

Böylece gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 12 şüpheli ise etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini belirtmeleri üzerine, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerden alınan ifadeler neticesinde daha önce hakkında adli işlem yapılmamış 26 kişinin, FETÖ ile bağlantısının ilk defa deşifre edildiği öğrenildi.

Olay

Konya merkezli 5 ilde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 Aralık'ta, örgüte üye oldukları gerekçesiyle daha önceden polis akademilerinden ilişkileri kesilen ve örgüt adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 14'ü yakalanmıştı.

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AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

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