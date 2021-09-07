Konya merkezli 4 ilde FETÖ'nün "mahrem imamlarına" yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı
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Konya merkezli 4 ilde FETÖ'nün "mahrem imamlarına" yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Konya merkezli 4 ilde FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 11 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Konya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 11 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün TSK'ya yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Konya merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda, zanlılardan 6'sı gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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Konya merkezli 4 ilde FETÖ'nün "mahrem imamlarına" yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı - Haberler
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