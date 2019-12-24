Konya merkezli 23 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon

24.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:32

Konya merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 30 zanlıdan 19'u yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen "mahrem imamlar"ın verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt üyesi olduğu öne sürülen, 23'ü muvazzaf 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, zanlıların yakalanması için Konya merkezli 23 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 11 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA