Konya merkezli 22 ilde FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

04.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:28

Konya merkezli 22 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptıkları tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 50 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 22 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, TSK içindeki askeri personele örgütte "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınacaklar listesinde "polis ve askeri personel abisi" açığının karşılanması husunda uygun vasıflara sahip kişilerin belirlenmesi ve mahrem yapıda görevlendirilmesinde, "İl Eğitim Danışmanlığı" yaptığı iddia edilen Yusuf Ziya Y'nin de olduğu, bu kişinin, terör örgütü tarafından tek çatı altında birleştirilen İstanbul'daki Bahçelievler, Beylikdüzü ve Avcılar ilçelerinden sorumlu olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: AA