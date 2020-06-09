Konya merkezli 15 ilde FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon
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Konya merkezli 15 ilde FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

Konya merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 25 zanlıdan 14'ü yakalandı.

Konya merkezli 15 ilde FETÖ'nün
09.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:44

Konya merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 25 zanlıdan 14'ü yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bunlara "mahrem imamlık" yaptıkları tespit edilenlerin verdiği ifadeler doğrultusunda 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 15 ilde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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