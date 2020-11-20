Konya merkezli 12 ilde FETÖ'nün TSK kripto yapılanmasına operasyon
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Konya merkezli 12 ilde FETÖ'nün TSK kripto yapılanmasına operasyon

20.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:06
Konya merkezli 12 ilde FETÖ'nün TSK kripto yapılanmasına operasyon

Konya merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı.

Konya merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 9'u muvazzaf 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 ilde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 13 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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