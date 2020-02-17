Konya merkezli 11 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına operasyon
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Konya merkezli 11 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına operasyon

Konya merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 16 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

17.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:54
Konya merkezli 11 ilde FETÖ'nün

merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 16 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 12'si muvazzaf asker, 2'si ihraç edilen askeri personel olmak üzere 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 11 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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