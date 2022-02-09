10 ilde FETÖ operasyonu gerçekleşti! 13 gözaltı var - Haberler
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10 ilde FETÖ operasyonu gerçekleşti! 13 gözaltı var

Haberler.com, Salih Büyüksamancı - Güncel
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10 ilde FETÖ operasyonu gerçekleşti! 13 gözaltı var

Konya merkezli 10 ilde düzenenlenen FETÖ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

KONYA (Haberler.com) - Konya merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'mahrem imamlık ve rehberlik yapılanması'na yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki sözde yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çalışma yaptı. TSK'daki örgüt üyelerine, 'mahrem imamlık' ve 'rehberlik' yapan 13 kişinin kimliği belirlendi. Bunun üzerine Konya merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

10 ilde FETÖ operasyonu gerçekleşti! 13 gözaltı var

Haberler.com - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Konya, TSK, Güncel, Haber

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