Konya merkezde eczanelerde mesai düzenlemesi
Konya merkezde eczaneler 09.30-17.00 saatlerinde hizmet verecek.
Konya merkezde eczaneler 09.30-17.00 saatlerinde hizmet verecek.
Konya Eczacılar Odası'ndan yapılan açıklamada, il merkezindeki eczanelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" sürecinde 09.30-17.00 saatlerinde mesai yapacağı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Tam Kapanma Tedbirleri gereğince Konya il merkezinde (Karatay, Meram, Selçuklu) 30 Nisan-16 Mayıs'ta eczanelerin açılış saati 09.30, kapanış saati de 17.00 olacak şekilde düzenlenmiştir. 8 Mayıs Cumartesi günü için de kısıtlamalar gereğince açık kalacak eczanelerin listeleri ayrıca duyurulacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat