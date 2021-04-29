Konya merkezde eczanelerde mesai düzenlemesi

Konya merkezde eczaneler 09.30-17.00 saatlerinde hizmet verecek.

Konya merkezde eczaneler 09.30-17.00 saatlerinde hizmet verecek.

Konya Eczacılar Odası'ndan yapılan açıklamada, il merkezindeki eczanelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" sürecinde 09.30-17.00 saatlerinde mesai yapacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Tam Kapanma Tedbirleri gereğince Konya il merkezinde (Karatay, Meram, Selçuklu) 30 Nisan-16 Mayıs'ta eczanelerin açılış saati 09.30, kapanış saati de 17.00 olacak şekilde düzenlenmiştir. 8 Mayıs Cumartesi günü için de kısıtlamalar gereğince açık kalacak eczanelerin listeleri ayrıca duyurulacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat