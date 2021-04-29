Konya merkezde eczanelerde mesai düzenlemesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Konya merkezde eczanelerde mesai düzenlemesi

Konya merkezde eczanelerde mesai düzenlemesi
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya merkezde eczaneler 09.30-17.00 saatlerinde hizmet verecek.

Konya merkezde eczaneler 09.30-17.00 saatlerinde hizmet verecek.

Konya Eczacılar Odası'ndan yapılan açıklamada, il merkezindeki eczanelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" sürecinde 09.30-17.00 saatlerinde mesai yapacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Tam Kapanma Tedbirleri gereğince Konya il merkezinde (Karatay, Meram, Selçuklu) 30 Nisan-16 Mayıs'ta eczanelerin açılış saati 09.30, kapanış saati de 17.00 olacak şekilde düzenlenmiştir. 8 Mayıs Cumartesi günü için de kısıtlamalar gereğince açık kalacak eczanelerin listeleri ayrıca duyurulacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
Konya'da baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza kamerada
Konya'da baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza kamerada
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Feyza Aktan Özcan Deniz
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konya merkezde eczanelerde mesai düzenlemesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:11:01. #1.14#

title