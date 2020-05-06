Konya Meram'da "Sıfır Atık Projesi" çalışmalarına devam ediliyor

Meram Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçenin dört bir yanına sıfır atık kutuları ve mobil atık getirme üniteleri yerleştirdiğini bildirdi.

Meram Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçenin dört bir yanına sıfır atık kutuları ve mobil atık getirme üniteleri yerleştirdiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 13 farklı sınıfta atıkların depolanmasını sağlayan ünitelerin, ilçeye yerleştirilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçede aylık toplanan geri dönüşüm malzemelerinin 450 tona yaklaştığını aktardı.

"Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi"nin hayata geçirildiğini ifade eden Kavuş, "Ünitelerimiz, kayar yazıları ile daha çok dikkat çekiyor ve farkındalığın artmasını sağlıyor. 13 farklı sınıfta atıkların depolanmasını gerçekleştiriyor. Atıkları kaynağında ayrıştırmak bu noktada önemli zaman ve verim tasarrufu anlamı taşıyor. Bu sebeple çalışmalarımızın önemli ayaklarından birini bu merkezler ve kumbaralar oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meram'ın, 30'dan fazla noktasına geçici depolama kumbaraları yerleştirildiğini vurgulayan Kavuş, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar ilçemizde bulunan kamu kurumları ve okulların tamamına 3 binin üzerinde plastik geri dönüşüm kutusu dağıttık. Böylece kamu kurumu ve okulların tamamının Sıfır Atık Projesine geçişi tamamlanmış ve başarılı bir şekilde uygulamaların devamı sağlanmaktadır. Çalışmalarımız Sıfır Atık Projesi, amacına ulaşana dek kesintisiz devam edecektir. Meram'da toplanan geri dönüşüm malzemelerinin miktarı yıllık 5 bin 400 tonu buldu. Geri dönüşüm malzemelerinin çöpe gitmemesi nedeniyle, 27 bin ağacın kesilmesine gerek kalmamış, 12 milyon kilowatt elektrik enerjisi, 500 tona yakın petrol ve türeviyle 400 tonun üzerinde su tasarrufu sağlanmış olup bin 200 kilogram karbondioksit sera gazı salınımı da önlenmiştir."

Kaynak: AA