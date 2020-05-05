Konya Meram'da altyapı çalışmaları devam ediyor

Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, asfaltlama programında yer alan bölgelerde çalışmalarını yoğun tempoyla sürdürdüğü bildirildi.

Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, asfaltlama programında yer alan bölgelerde çalışmalarını yoğun tempoyla sürdürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un, Pirhasan Caddesi'nde sürdürülen yol düzenleme çalışmalarını inceledikten sonra asfalt plentine kazandırılan yeni makinelerle ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Pirhasan Caddesi'nde yol genişletme ve düzenleme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kavuş, "Geçen yıl başlamış olduğumuz Ayanbey, Durunday ve Pirhasan caddeleri yol düzenleme çalışmalarının son etabındayız. Sezon açılmadan önce buradaki çalışmaları başlattık. Şu anda asfalt öncesi alt temel serim noktasına geldik. Altyapı tamamlanır tamamlanmaz inşallah buranın asfaltını bayramdan önce tamamlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi tüm ihaleleri yaptıklarını ve sözleşmeleri imzaladıklarını vurgulayan Kavuş, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi rekor seviyede altyapı ve asfalt ihalelerimizi yaptık ve çalışmalara da başladık. Hem ramazan ortamı hem de virüsle ilgili tedbir ortamına rağmen minimum personel ile gerekli tedbirler altında, çalışma şartları ve saatlerini değiştirerek çalışmaya devam ediyoruz. Salgın dönemi bittikten sonra vatandaşlarımızın normal hayata dönmesi adına hem yeşil alan çalışmaları hem de yol düzenleme çalışmalarını yapmaya gayret ediyoruz. Pirhasan Caddesi ile farklı caddelerde de çalışmalarımız devam ediyor. Mevsim şartları, ramazan ayı ve virüs ortamı bittikten sonra inşallah bu yıl sonuna kadar asfaltsız, parke-bordürsüz yol kalmaması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz."

Asfalt plentine kurulması için yeni makinalar aldıklarını belirten Kavuş, "Bunlardan bir tanesi alt temel plentiyle ilgili PMT plenti. İkincisi ise emisyon plenti ve önümüzdeki hafta o da gelecek. Artık belediye olarak asfalt ve onun türevi olan bütün işlerle ilgili dışarıya en ufak bir bağımlılığımız kalmadan bütün işlerimizi asfalt plentimizde halletmiş olacağız. İlçemize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA