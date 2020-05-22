KONYA Markette karşılaştığı husumetlisini tüfekle bacağından vurdu Markette karşılaştığı husumetlisini tüfekle bacağından vurduKONYA'nın Akşehir ilçesinde Ali Y. (32), markette karşılaştığı husumetlisi Muammer A.'yı (51) çıkan tartışmanın ardından tüfekle bacağından vurarak yaraladı.

Markette karşılaştığı husumetlisini tüfekle bacağından vurdu

KONYA'nın Akşehir ilçesinde Ali Y. (32), markette karşılaştığı husumetlisi Muammer A.'yı (51) çıkan tartışmanın ardından tüfekle bacağından vurarak yaraladı. Muammer A., hastaneye kaldırılerken, Ali Y. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki 24 Ağustos Bulvarı'nda meydana geldi. Markete gele Ali Y., burada husumetli olduğu Muammer A. ile karşılaşınca ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında marketten ayrılan Ali Y., aracından tüfeğini aldı. Bu sırada Muammer A., marketten çıktı. Ali Y. karşısındaki Muammer A.'ya tüfekle ateş açtı. Muammer A., tüfekten çıkan saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu, kanlar içinde yere yığıldı. Ali Y. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Muammer A., Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Muammer A., Konya'ya sevk edildi.

Kaçan Ali Y. kovalamaca sonucu bekçiler tarafından yakalandı. Ali Y. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA