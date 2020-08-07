KONYA Kuyumcu, tüfekle soyguna gelen şüphelilerden birini bacağından vurdu
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KONYA Kuyumcu, tüfekle soyguna gelen şüphelilerden birini bacağından vurdu

Kuyumcu, tüfekle soyguna gelen şüphelilerden birini bacağından vurduKONYA'da kuyumcu Abdullah Koyuncu (55) pompalı tüfekle ve biber gazıyla iş yerine soygun amaçlı gelen şüphelilerden Mustafa Hazır'ı (19) bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

07.08.2020 11:49 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:03

Kuyumcu, tüfekle soyguna gelen şüphelilerden birini bacağından vurdu

KONYA'da kuyumcu Abdullah Koyuncu (55) pompalı tüfekle ve biber gazıyla iş yerine soygun amaçlı gelen şüphelilerden Mustafa Hazır'ı (19) bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Diğer şüpheliyide yakalayıp, polise teslim eden Koyuncu'nun 2015 yılında da iş yerine soygun girişiminde bulunulduğu öğrenildi. Olay, saat 08.20 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Koyuncu'ya ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen Ahmet Tuger (19), Abdullah Koyuncu ve eşi Raziye Koyuncu'yu oyalarken bu sırada dışarıda bekleyen arkadaşı Mustafa Hazır elinde pompalı tüfekle içeri girdi. Tüfeğini Koyuncu'ya doğrultan şüpheliler tezgahta bulunan altınları toplamaya başladı. Bu sırada tezgahta bulunan ruhsatlı tabancasını çıkartan Abdullah Koyuncu, Mustafa Hazır'ı sol bacağından vurarak yaraladı. Koyuncu, diğer şüpheliyi de yakalayarak polise haber verdi.

Yaralı Mustafa Hazır ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, diğer şüpheli Ahmet Tuger de polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Mustafa Hazır'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan iki şüphelinin gerçekleştirmeye çalıştığı soygun anı ise kuyumcunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin olay yerine bisikletle geldiği, şüphelilerden birinin içeriye girdiği ardından da diğer şüphelinin elinde pompalı tüfekle kuyumcuya girmesi yer alıyor. Görüntülerde Raziye Koyuncu'nun şüpheliye tüfek doğrultması, Abdullah Koyuncu'nun ise tabanca ile şüpheliyi bacağından vurma anları da yer aldı.

SOYGUNDAN ÖNCE AĞRI KESİCİ YAPTIRMIŞ

Şüphelilerden Ahmet Tuger'in soygundan hemen önce kuyumcunun yanında bulunan sağlık kabinine gelerek kolunun ağrıdığını söylediği öğrenildi. Tuger'in üzerinde kimliğinin olmadığını belirterek başka bir isimle kayıt yaptırdıktan sonra ağrı kesici iğne olup sağlık kabininden ayrıldığı belirtildi.

DAHA ÖNCEDE SOYGUNA UĞRAMIŞ

2015 yılında da iş yerine soygun girişiminde bulunulan Abdullah Koyuncu ise soygun anını şu sözlerle anlattı: "İki kişi iş yerime geldi. Altınları çalmak istediler. Altınları çantaya doldurdular. Soygunculardan birisi pompalı tüfeğe bana doğrultunca ben de kendimi korumak için ruhsatlı silahımla ateş ettim. Şüpheliyi bacağından vurdum. Diğerinide yakalayıp polise haber verdi. Daha öncede iş yerime soygun girişiminde bulunuldu. Onda da bir şey çalamamışlardı" dedi. Koyuncu'nun 2015 yılında da işyerine soygun amaçlı kar maskeli 3 kişinin girdiği Abdullah Koyuncu'nun tabancasını çekmesi üzerine soyguncuların kaçtığı öğrenildi.

Herhangi bir suç kayıtlarının bulunmadığı öğrenilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

KONYA Kuyumcu, tüfekle soyguna gelen şüphelilerden birini bacağından vurdu

Kaynak: DHA

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