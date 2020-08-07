KONYA Kuyumcu, eşinin şaşırttığı soygunculardan birini vurdu, diğerini yakaladı
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KONYA Kuyumcu, eşinin şaşırttığı soygunculardan birini vurdu, diğerini yakaladı

Kuyumcu, eşinin şaşırttığı soygunculardan birini vurdu, diğerini yakaladı (2)'BİR ANDA CESARET GELDİ VE TÜFEĞİ ELİME ALDIM'Konya'da soygun için kuyumcu dükkanına girip, iş yeri sahibi eşi Abdullah Koyuncu'ya silah çeken şüpheliye pompalı tüfek doğrultan Raziye Koyuncu, o anları anlattı.

07.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:03

Kuyumcu, eşinin şaşırttığı soygunculardan birini vurdu, diğerini yakaladı (2)

'BİR ANDA CESARET GELDİ VE TÜFEĞİ ELİME ALDIM'

Konya'da soygun için kuyumcu dükkanına girip, iş yeri sahibi eşi Abdullah Koyuncu'ya silah çeken şüpheliye pompalı tüfek doğrultan Raziye Koyuncu, o anları anlattı. Koyuncu, "Bİz sabah gelip eşimle iş yerimizi açtık. Temizliğimizi yaptık. Sonra bir tane müşteri geldi. Doğum günü için kolye alacağını söyledi. Eşim ona gösterirken, ben de lavobaya doğru gidiyordum, Bu defada ikinci hırsız içeri girdi. Hırsız olduğunu söyleyerek öbür hırsıza elindeki valizi attı. 'Ne varsa çantaya doldur' dedi. Eşimi silahla yere yatırmaya çalıştı. Arkada da silahımız vardı. Biz buraya yıllardır emek veriyoruz. Hırsız ne varsa doldur deyince verdiğimiz emek boşa gitmesin diye birden cesaret geldi. Ben de pompalıyı alarak adama vurdum. Dışarıya çıktım. İçeride hırsız var, polis çağırın dedim. Eşim de bu sırada hırsızı bacağından yaraladı. Biraz zaman geçtikten sonra polisler geldi" dedi.

'SİLAHI KULLANMASINI BİLE BİLMİYORUM'

Pompalı tüfeği nasıl kullanması gerektiğini bilmediğini ifade eden Raziye Koyuncu, "Sağlık ekipleri gelinceye kadar yaralı hırsızın bacağını sardım. Bana su ver dedi, bir de ona su verdim. Kimsenin, kimsenin malında ortaklığı yok. Böyle küçük de olsa hırsızlık yapanların cezasının büyük olması lazım. Daha önce elime hiç silah almadım. Silahı sıkmasını da bilmiyorum. Hatta o anlarda bu çalışmıyor diye eşime de işaret ediyordum. Benim eşim kalp hastası. Silahla bastırınca eşim kalp krizi geçirip, ölecek diye korktum. Bununla birlikte dükkanamıza üç kez hırsız girdi. Ama Allah'a şükür hiçbir şeyimizi alamadılar. Bu olaylar nedeniyle terbirliyiz" diye konuştu.

KONYA Kuyumcu, eşinin şaşırttığı soygunculardan birini vurdu, diğerini yakaladı

Kaynak: DHA

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