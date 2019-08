KONYA 'KURBAN ETİNİ 24 SAAT DİNLENMEDEN YEMEYİN'

09.08.2019 12:34

Konya'da Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Şenay Uysal Sürücü, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle et tüketiminin arttığını, doğru bilinen yanlışlardan bir tanesinin de kurbanın kesildikten sonra etinin hemen yenmesi olduğunu söyledi. Sürücü, etin 24 saat dinlendikten sonra yenmesi gerektiğini belirterek, bunun yapılmaması durumunda et sert olacağı için hazımsızlık sorunları olacağını söyledi. Sürücü, özellikle kalp, hipertansiyon ve böbrek hastalarının ise sakatat tüketmesinin sakıncalı olduğunu da ifade etti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala doktorlar sağlıklı bir et tüketiminin nasıl olması gerektiğine dikkat çekti. Konya Numune Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şenay Uysal Sürücü, doğru bilinen yanlışlardan bir tanesinin de etin kesildikten sonra hemen tüketilmesi olduğunu söyledi. Sürücü, etin en az 24 saat dinlenmesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi Tüm hayatımızda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da et tüketimine dikkat etmek çok önemli. Çünkü bayramda aşırı miktarda tüketilen, yağlı tarafları tercih edilen ve uygun koşullarda pişirilmeyen etler özellikle kalp hastalarında damar tıkanıklığını artırıyor, hatta kalp krizini tetikleyebiliyor. Ayrıca etin aşırı tüketimi sindirimi güçleştirdiği için özellikle midesiyle sorun yaşayan kişilerde; reflü, hazımsızlık ve kabızlık gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Eti, kesimin hemen sonrasında değil, buzdolabında en az 24 saat beklettikten sonra tüketin. Aksi halde et sert olacağı için hazımsızlık sorunları gelişebiliyor. Ayrıca bozulma riskine karşı taze eti buzdolabında en fazla bir gün saklayın. Eğer uzun süre saklamanız gerekiyorsa, tüketeceğiniz miktarı ayırıp, geri kalanını derin dondurucuda bekletin. Eti uygun ısı ve sıcaklıkta pişirmek gerekir. Kısık ateşte içinin iyi pişmesi besin zehirlenmesi riskini ortadan kaldıracaktır.

ETİN PİŞİRİLME YÖNTEMİDE ÇOK ÖNEMLİ

Etin kısık ateşte ve kendi öz suyuyla pişirilmesi gerektiğine de değinen Sürücü, Etin pişirilme yöntemi de çok önemlidir. Pişirme işlemi sırasında dikkat edilecek en önemli nokta, eti kısık ateşte ve kendi öz suyunda pişirmektir. Bu sayede et kısa sürede pişecek ve vitamin kaybı olmayacaktır. Fazla haşlanan etin suyundaki vitaminler de kısa sürede değerlerini kaybeder. Hayvansal kaynaklı olan bu besinler kızartma veya kavurma şeklinde tüketildiğinde sağlığa zararlı olabilir. Bir köfte büyüklüğündeki etin yüzde atmışı yağdır ve ortalama 69 kaloridir. Bu etin 45 kalorisi yağdan gelir. Bu sebeple kızartma yapmak yerine, etin kendi yağında ızgara, fırında veya tencere yemeği şeklinde pişirilmesi gerekir. Etle yapılan yemekleri kendi yağı ile pişirin ve ilave yağ eklemeyin. Özellikle kuyruk yağı veya tereyağının et yemeklerinde kullanımından kaçınmak yerinde olur. Etler mangalda pişirilecekse en az 15 santimetre uzakta ve yavaş yavaş pişirilmelidir. Kömürleştirilen ve mangala yakın olarak pişirilen etler kanser riski taşır. Etin iyi pişmesi için mangalda yavaş yavaş pişirilmelidir. Etin mangala yakın pişirilmesi B vitamini kayıplarına neden olurdiye konuştu.

SAKAT TÜKETİMİNE DİKKAT

Kurban Bayramı ile birlikte sakatat tükeminin arttığına da dikkat çeken Şenay Uysal Sürücü, Kurban bayramı ile beraber sakatat tüketimi de artar. Özellikle kalp hastalarının, hipertansiyonlu hastaların ve böbrek hastalarının sakatat tüketmesi sakıncalıdır. Tüketilmesi planlanan sakatat, kesim sırasında temiz bir şekilde çıkarılmalı, sakatat ile etler aynı ortamda bulundurulmamalı ve muhafaza edilmemelidir. Doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin yüksek olmasından dolayı kronik hastalığı olanların iki öğünde de yüksek miktarda kırmızı et alması sakıncalıdırdedi.

Kaynak: DHA