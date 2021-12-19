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Konya-Kulu makasında kar yağışı etkili oluyor

Konya-Kulu makasında kar yağışı etkili oluyor
AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'ya bağlı Kulu makası bölgesinde gece başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

AKSARAY (AA) - Konya'ya bağlı Kulu makası bölgesinde gece başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Gün içinde binlerce aracın geçiş yaptığı Ankara-Konya-Kırıkkale- Aksaray kara yollarının kesiştiği Kulu kavşağında dün gece etkili olmaya başlayan kar yağışı sürüyor.

te yandan Kulu - Konya kara yolunda kar yağışı yanı sıra yer yer ortaya çıkan sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düşüyor.

Trafik akışı sorunsuz devam ederken, belediye ve karayollarına bağlı ekipler yol kürüme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

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