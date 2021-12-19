Konya-Kulu makasında kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Konya-Kulu makasında kar yağışı etkili oluyor

AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Ankara-Konya kara yolundan görüntüler Seyir halindeki araçlar Şehir yön levhaları KONYA - Türkiye'nin önemli geçiş güzergahları arasında yer alan Kulu makasında gece başlayan kar yağışı etkili oluyor.

ANKARA (AA) - Ankara- Konya kara yolundan görüntüler

Seyir halindeki araçlar

Şehir yön levhaları KONYA - Türkiye'nin önemli geçiş güzergahları arasında yer alan Kulu makasında gece başlayan kar yağışı etkili oluyor.

İç Anadolu Bölgesinin önemli bağlantı yolu olan ve yoğun trafiğin yaşandığı Kulu makası ve Konya yolunda kar yağışı devam ederken yer yer görülen sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Konya-Kulu makasında kar yağışı etkili oluyor

Konya-Kulu makasında kar yağışı etkili oluyor

Konya-Kulu makasında kar yağışı etkili oluyor

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AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

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