Konya-Kulu makasında kar yağışı etkili oluyor

ANKARA (AA) - Ankara- Konya kara yolundan görüntüler

Seyir halindeki araçlar

Şehir yön levhaları KONYA - Türkiye'nin önemli geçiş güzergahları arasında yer alan Kulu makasında gece başlayan kar yağışı etkili oluyor.

İç Anadolu Bölgesinin önemli bağlantı yolu olan ve yoğun trafiğin yaşandığı Kulu makası ve Konya yolunda kar yağışı devam ederken yer yer görülen sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.