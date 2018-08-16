Konya Kulu'da İsveç Seçimi Heyecanı Hd

Konya'nın Kulu ilçesinden İsveç'e göç eden ve çifte vatandaşlık hakkı sahibi olanlar, memleketlerinde kurulan sandıklar sayesinde İsveç'te yapılan seçimler için oy kullandı. Kululu seçmenler, milletvekili adayı olan 3 hemşehrisinin de seçilebilmesinde etkin rol oynayacak.

Kulu'dan ilk göç 1965 yılında başlamış ve evlilik yöntemiyle oturma izni alarak yaşamlarını sürdürmüşler. Birkaç kişinin göç etmesiyle başlayan İsveç rüyası, şu an yaklaşık 50 bin nüfusa ulaşmasını sağladı. Göç eden gurbetçilerin birçoğu çifte vatandaşlık hakkı elde etti. Eylül ayında İsveç'te yapılacak seçimlerde 7 milyon 268 bin seçmen, 349 milletvekilinin parlamentoya girmesi ve aynı zamanda belediye başkanlığı seçimi için oy kullanacak. Memleketlerinde izinde olanların da oy kullanabilmesi için Kulu'da Fahri Konsoloslukta bugün sandık kuruldu. Seçmenler belirlenen saatlerde konsolosluğa gelerek oy kullanıyor. Bugün başlayan oy kullanma işlemleri 19 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Verilen aranın ardından 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde de yine oy kullanabilecekler.

İsveç seçimleri, sadece Kulu'da kurulan sandıkla değil; sağ Liberal Merkez Partisi'nden Göteborg bölgesinden ilk defa birinci sırada milletvekili adayı gösterilen Mikail Yüksel, yine aynı partiden Östergötland bölgesi ikinci sırada Muharrem Demirok ile Sosyal Demokrat Partisi'nin milletvekili ve 10'uncu sıradan Stockholm adayı Sultan Kayhan'ın seçilebilmeleri içinde önemli bir yere sahip.

Adaylardan Sultan Kayhan ve Mikail Yüksel de, oy verme işlemlerinde memleketlerinde takip etti.

Sosyal Demokrat Partisi milletvekili ve adayı Sultan Kayhan, 9 Eylül'de İsveç'te seçimlerimiz var. Burada kurulan fahri konsoloslukta da hemşehrilerim oy kullanabiliyor. İnsanların demokratik haklarını kullanması çok doğru.dedi.

Milletvekili adayı Mikail Yüksek, Seçimler şu an devam ediyor. Vatandaşlarımız gelsin oylarını kullansınlar. Demokrasi açısından iyidir. Bu seçimler İsveç için çok önemli.dedi.

Seçmenlerden Hasan DemirörsÇift vatandaşlığa sahibiz, hizmet ayağımıza geldiği için çok memnunuz.dedi.

Mehmet Saygın, Bizim için çok iyi bir fırsat. Burada emekliyiz. Burada yaşıyoruz. Kululuyuz ama aynı zamanda İsveç vatandaşıyız.dedi.

İlk kez 2014 yılında sandık kurulurken, eylül ayında yapılacak seçimler için de 16 Ağustos günü sandık kurulacak. 2009'da ise dönemin İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeld, Kulu'yu ziyaret ederek seçim çalışmalarını ilçede başlatmıştı.